Lustige Penis-Panne sorgt für Wirbel im Netz

Dieser Typ hat echt nen' Schatten! Ex-Rugby-Spieler Nick Youngquest hat mit einem Foto auf Instagram für gehörigen Wirbel und einige Diskussionen gesorgt. Der Australier befindet sich gerade im Surfurlaub in Portugal, teilte ein Foto auf Instagram. Sommer, Sonne, Meer, ein Surfbrett und ein Typ der lachend seinen Urlaub genießt. So weit, so gut.

Um nicht gegen die strengen Nackt-Regeln von Instagram zu verstoßen, hat Youngquest auch daran gedacht, sein bestes Stück mit einer Portugal-Flagge zu zensieren. In seinem Post scherzt der frühere Rugby-Spieler: „Verkünde hiermit eine Partnerschaft mit Tourismus Portugal. Nicht wirklich, ich hatte nach dem Surfen einfach keine Shorts an.“

Doch für Diskussionen sorgt der lange Schatten den die Sonne Portugals wirft. Etliche ungläubige Kommentare, finden sich darunter. Von Bewunderung bis Häme ist alles dabei:

nobbycm98: „Kann ich mal sehen, nur um einmal die Größe zu bestätigen?“

iamdt_ : „Schatten sind normalerweise größer als die Gegenstände, die sie werfen.“

dianamaria_mua: „Der Schatten ist nicht echt. Wenn man die Größe von Flagge und Schatten vergleicht, wo zum Henker soll der Penis sein um diesen Schatten zu werfen.“

Youngquest reagiert gelassen. Seine Antwort: „Ich photoshoppe keine Fotos für Instagram. Der Stand der Sonne macht das Foto so lustig.“