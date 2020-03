Trotz der Warnungen der Regierung angesichts des Coronavirus, halten sich nicht alle Menschen an die Ausgangsbeschränkung .

Ich kann die Appelle von unseren Teamstars Marko Arnautovic und David Alaba nur unterstützen. Hoffentlich lesen ihre Meinungen auch die dümmsten Leute in diesem Land. Denn: Es gibt immer noch viele Menschen, die den Ernst der Lage nicht begriffen haben. Das ärgert mich wahnsinnig! Der größte Teil hält sich an die Vorgaben, bleibt zu Hause und denkt an seine Mitmenschen. Nur einige wenige machen alles kaputt. Diese Leute müssen kapieren, dass wir das Virus nur eindämmen können, wenn wir zu Hause bleiben. Vor allem weil viele keine Symptome zeigen und nicht wissen, dass sie infiziert sind.

Disziplin hat Vorrang

Wie ich die Zeit verbringe? Ich mache ein bisschen Sport, gehe mit meinem Hund Gassi, sonst lese ich die ÖSTERREICH-Zeitung und löse Kreuzworträtsel. Wenn wir wollen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet, sollten wir alle diszipliniert sein.

Hier die Botschaften der ÖFB-Stars zum Nachlesen: ÖFB-Star Alaba mit Corona-Appell , Arnautovic mit Botschaft aus Quarantäne