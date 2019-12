ORF-Coup um Euro-League-Rechte?

Offizielle Statements, geschweige denn eine Bestätigung, gibt es nicht, doch erste Medienberichte deuten darauf hin, dass der ORF sich wieder die Rechte an der Europa League sichern konnte. Der "Standard" berichtet davon, dass ORF und Sky in Österreich statt DAZN zum Zug kommen.

"Hauptziel des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in dem Bieterverfahren sollen Rechte an der Europa League gewesen sein. Und diese Hoffnung könnte sich erfüllt haben", so der Bericht.

In Deutschland hatte sich die Rechte-Vergabe gänzlich anders dargestellt. Sky verlor die Champions-League-Rechte an DAZN und Amazon, die Europa League ging allem Anschein nach an RTL, offenbar mit einem Pay-Angebot. Sky verwies auf die zu hohen Preise für die Rechte, kolportiert werden rund 200 Millionen Euro pro Jahr.

Allerdings könnte der Privat-Sender in Österreich am CL-Ball dranbleiben. Spekuliert wird, dass der Abosender die Dienstagspiele der Champions League in Österreich exklusiv gekauft hat. Bestätigungen der Sender zu den Österreich-Rechten blieben Mittwoch aber noch aus.