ÖHB-Team will Sensation gegen Spanien

"Die Jungs müssen an sich glauben"

„Die Jungs müssen an sich glauben“, weiß Teamchef Ales Pajovic. Er sagte nach dem Hit gegen Kroatien: „Wir dürfen in den nächsten Spielen nicht mit so viel Respekt starten. Wir haben in der zweiten Hälfte gesehen, dass alles möglich ist, wenn wir kämpfen.“ Der Coach und seine Spieler-Stars greifen heute nach dem Wunder gegen den zweifachen Weltmeister (2005, 2013) und einmaligen Europameister (2018) Spanien.