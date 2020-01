Österreich im Spiel des Jahres gegen Deutschland

Österreichs Handballer stehen im Euro-Hit gegen Deutschland unter Siegzwang.

In der Wiener Stadthalle feiern heute rund 9.000 Fans die nächste Euro-Party -und Nervenkitzel ist vorprogrammiert! Sowohl Österreich als auch die Deutschen kämpfen im vorletzten Spiel noch um Platz drei in der Gruppe. Dann würde es weiter nach Stockholm in den Hit um Endrang fünf gehen. Und genau das ist jetzt das große Ziel unserer Helden!

"Wir wollen nach Stockholm fahren", tönte etwa ÖHB-Star Tobias Wagner. Bei der 26:30-Pleite zuletzt gegen Titelverteidiger Spanien lieferte Österreich eine starke Partie ab. "Wir müssen wieder das Maximum rausholen", weiß Teamchef Ales Pajovic. Mit Fünffach-Weltmeister Deutschland hat Österreich noch eine Rechnung offen. Bei der EM-Generalprobe am 6. Jänner verlor unser Team 28:32.

"Wir müssen gegen die Deutschen Geduld haben"

Auch diesmal sind die Deutschen Favorit. "Sie spielen eine starke 6:0-Abwehr mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler in der Mitte. Wir müssen die großen Leute im Mittelblock bewegen. Nur Eins-gegen-Eins-Situationen und Würfe über den Mittelblock werden nicht reichen. Wir müssen Geduld haben und die Würfe nicht zu früh nehmen.", so Pajovic.

DHB-Teamchef Christian Prokop warnt vor Rot-Weiß-Rot, denn er weiß: "Österreich wird zu Hause alles dransetzten zu siegen, das ist für sie das Spiel des Jahres." Mit den euphorischen Fans im Rücken jagen wir den ganz großen Coup. Das Handball-Cordoba soll her!

EM-Vergleich

Österreich: EM-Bilanz 2020: 3 Siege, 2 Pleiten Topscorer: Bilyk (34 Tore), Weber (27), Bozovic (26.) Erfolge: Vizeweltmeister 1938

Deutschland: EM-Bilanz 2020: 3 Siege, 2 Pleiten Topscorer: Kastenig (19), Kühn (19) Erfolge: Fünfmal Weltmeister, zweimal Europameister

Das ganze Match finden Sie hier im oe24-LIVE-Ticker