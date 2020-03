'Online'-Sport-Spaß vom Sofa aus

Während Fußball und Co. pausieren, wird in der A1-esports League weiter gezockt.

Schon in den letzten Jahren wurde der Hype um eSports immer größer. Aktuell ist es die einzige Chance, um Livesport zu verfolgen. Gratis zu sehen gibt es die heiße Action auf der Stream-Plattform Twitch. Ganz gleich ob Sportsimulationen wie Formel 1, Ego-Shooter oder Strategiespiele, es ist für jeden was dabei. In Österreich gilt vor allem die A1-eSports League Austria (a1esports.at) als Vorreiter in dem neuen Bereich. Hier läuft derzeit die Qualifikationsphase für das große Finale. Dieses ist aktuell am 29. und 30. Mai im Wiener Gasometer geplant. In insgesamt sechs Spielen (League of Legends, Clash Royale, Brawl Stars, Fortnite, Rocket League und Super Smah Bros. Ultimate) werden die besten Gamer gesucht.

Teenie aus Österreich ist Fortnite-Weltmeister

Wie gut die heimischen Zocker sind, beweist die Tatsache, dass Österreich mit David Wang aka "aqua" einen eigenen eSports-Weltmeister stellt. Der 17-Jährige krönte sich 2019 in New York zum Fortnite-Champion im Doppel-Bewerb und kassierte dafür ein stolzes Preisgeld von 1,5 Millionen Dollar! In Österreich hält der Boom weiter an, aktuell gibt es über 25 offiziell gemeldete Vereine. Tendenz ist weiter stark steigend!

Kult-Hit "LoL" und Newcomer "Rocket League"

Wegen der neuen internationalen Top-Liga wird der Strategie-Klassiker "League of Legends" heuer nur im Cup-Format ausgetragen. Die Quali beginnt Ende April, es wird ein Preisgeld von 5.000€ ausgeschüttet.

Heuer geht es in der Sport-Kategorie fulminant zur Sache. Rocket League hat Ähnlichkeiten mit Fußball: Man muss mit Autos einen übergroßen Ball ins gegnerische Tor schießen.

Showdown im Finale

Das Aufeinandertreffen der Top-Teams im Finale kann man auf einer großen Leinwand auf der Bühne mitverfolgen. Derzeit ist die Qualifkationsphase von fünf der sechs Spiele am Laufen - nur beim Super Smash Bros. Ultimate kann man sich erst direkt vor Ort für den großen Pokal und eine Menge Preisgeld qualifizieren.

Beim Finale im Gasometer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Fans können alles hautnah mitverfolgen, wenn die Besten der Besten sich um die Titel in der A1eSports League Austria duellieren.