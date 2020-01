Riesen-Wirbel um Materialreform

Michael Hayböck erwartet im kommenden Sommer Material-Modifikationen im Skisprung-Weltcup und könnte damit richtig liegen. Nach einer Serie von Knieverletzungen erstellt der Ski-Weltverband (FIS) bei der laufenden Vierschanzentournee eine Bestandsaufnahme: Skier, Schuhe und das möglicherweise verletzungsfördernde Bindungs-Keil-System werden von jedem Athleten fotografiert.

"Ich glaube, dass uns wieder etwas bevorsteht. Im kommenden Sommer wird sich sicher einiges tun", sagte Hayböck am Donnerstag angesprochen auf mögliche Regel- oder Materialänderungen. Er und viele seiner Kollegen seien von der FIS nach dem Garmisch-Training in einen Container zitiert und ihr Equipment anschließend dokumentiert worden. "Ich glaube nicht, dass die FIS das nur tut, um gegenüber den Medien gut dazustehen", meinte Hayböck.

Das Thema sorgt bei der Tournee jedenfalls für einige Diskussionen unter Experten, Trainern und Athleten (Vierschanzentournee ab 14 Uhr im oe24-LIVE-Ticker).

Etliche Kreuzbandrisse bei Athleten

FIS-Skisprungchef Walter Hofer hatte bereits im Oktober gemeint, dass sich die Verletzungsproblematik von der Anlauf- und Flugphase in die Landung transferiert habe. Der Kärntner, der derzeit seine letzte Tournee als Rennleiter bestreitet, vermutete die Ursachen in der Beschaffenheit der neuen Skier und Keile, mit denen die Sportler ihre Füße zum Planlegen der Skier in der Luft fixieren. Hofer: "Die übertragen wohl den Schlag bei der Landung direkt aufs Knie." Evidenzbasiert ist diese Aussage nicht, weshalb Hofers designierter Nachfolger Sandro Pertile derzeit mit einer Analyse betraut ist.

2019 erlitten allein sieben Skispringerinnen einen Kreuzbandriss, bei den Herren gibt es mit dem deutschen Olympiasieger Andreas Wellinger und Ex-Weltrekordhalter Anders Fannemel prominente Beispiele. In Klingenthal kam der norwegische Junioren-Weltmeister Thomas Aasen Marken als jüngstes Opfer dazu.

© APA

Änderungen am Material sind wahrscheinlich

Handlungsbedarf also, den auch Andreas Felder sieht. "Es sind alle gefordert, sich hier vernünftige Gedanken zu machen", sagte der ÖSV-Cheftrainer. "Es gibt sicherlich eine Lösung, wenn sich alle gescheiten Köpfe zusammensitzen. Man muss ein Setup finden, das für den Absprung, die Luftfahrt und die Landung funktioniert." Auch er kennt die Problematik. "Beim Telemark wird der vordere Fuß in eine Extremposition hineingedrückt und der hintere Ski kantet meistens nach innen."

Verschiedene Varianten im Gespräch

Hofer sprach zuletzt im deutschen Fernsehen davon, das Problem entweder durch direkten Eingriff in die Regeln in den Griff bekommen zu wollen. "Oder indirekt, indem man die Landung in der Punktewertung mit einem höheren Faktor bewertet." Der frühere deutsche Weltklasse-Springer Martin Schmitt reagierte auf letzteren Vorschlag mit Unverständnis. "Das ist genauso, als würde man in der Formel 1 keine Auslaufzonen mehr machen, damit die Piloten nicht mehr so schnell durch die Kurve fahren."

Die direkte Regeländerung sei vorzuziehen, doch gerade da scheint Widerstand vorprogrammiert. "Kommt ein Vorschlag der FIS zur Abstimmung, sind die Nationen, die derzeit darin einen Vorteil für sich sehen, gegen eine Änderung", erklärte ÖSV-Trainer Felder. Das österreichische Team reize auf dem Materialsektor schon jetzt bewusst nicht alles aus. Felder: "Das Maximum ist nicht immer das Optimum."