Sexy Golferin von Charity-Event ausgeladen

Eine amerikanische Golferin wird wegen ihres reizvollen Auftretens kritisiert.

Mit 2,2 Millionen Followern auf Instagram hat Golferin Paige Spiranac eine große Community. Auf ihrem Social-Media-Account versorgt die Amerikanerin ihre Fans des Öfteren mit teils freizügigen Fotos. Für manch einen zu freizügig.

"Golf ist eigentlich der schlimmste Sport für mich, denn ich bin das komplette Gegenteil von all dem, was ein Golfer sein sollte. Das bin ich nicht, ich bin rau und echt und ich trage, was ich will. Ich war schon immer etwas anders, aber so ist der Golfsport nicht", stellt die 26-Jährige klar. Die Amerikanerin meint, es gehe im Golfsport wie ''Theater'' zu. "Im Golf spielt jeder diese Rolle des perfekten Golfers, auch wenn es in der Realität völlig anders ist. Es gibt so viel Heuchlerei in diesem Sport und das ist so frustrierend für mich. Sie nennen es ein Spiel für Gentlemen, aber viele dieser Jungs verhalten sich überhaupt nicht wie Gentlemen."

Anfeindungen am Golfplatz

Spiranac musste schon oft Beleidigungen ertragen: "Wenn ich einmal ein Tank-Top auf dem Platz trage, bin ich gleich die Schlampe, die Hure und jene, die das Spiel zerstört." Und weiter: "Ich verstehe einfach nicht, weshalb es so wichtig ist, ob man ein Polo-Shirt trägt – ich jedenfalls trage kein Polo-Shirt. Wenn ein Mann auf der Tour Shorts trägt anstelle von Hosen, geht die Welt auch nicht unter."

Selbst bei Charity-Turnieren verwehrte man ihr die Teilnahme aufgrund ihres sexy Auftretens. "Ich wollte mitmachen, wollte gratis Golfschläger spenden. Jemand schrieb mir zurück: ''Das wäre super. Aber so wie dich unsere Mitglieder sehen, geht das leider nicht.'' Und resümiert: "Ich wollte den Kindern, die nichts haben, etwas zurückgeben. Auch ich wuchs auf, ohne irgendetwas zu haben. Und nicht mal das kann ich verdammt noch mal tun. Alles wegen meines Ausschnitts."