So brutal ist ein Frauen-Kampf in der UFC

Die Chinesin Zhang Weili hat ihren UFC-Titel verteidigt - musste das Gesicht der Gegnerin dafür aber komplett zerstören.

Wie brutal ein Box-Kampf sein kann, das zeigt der UFC-Frauen-Fight zwischen Zhang Weili und der Polin Joana Jedrzejczyk. Die Chinesin wollte ihren UFC-248-Titel in der Strohgewichtsklasse (bis 52 Kilo) unbedingt verteidigen. Dafür hat sie, im wahrsten Sinne des Wortes, alles getan - auch, das Gesicht der Gegnerin zerschlagen.

Der mega-brutale Kampf zwischen den Beiden (die Polin Joana hielt den Gürtel von 2015 bis 2017) dauerte fünf Runden und war von zahlreichen Schlägen im Gesicht geprägt, ehe die Kampfrichter der Chinesin Zhang zur Titelverteidigung gratulierten. „Der Weg hierher war für mich lang. Ich bin jetzt umso glücklicher“, sagte Zhang, deren Trainingslager wegen des Coronavirus-Ausbruchs von China in die USA verlegt worden war.

look at what Zhang did to her face #UFC248 pic.twitter.com/Fk1RuSBRO5 — bright (@bright_068) March 8, 2020

Nachdem Zhang gleich in der ersten Runde losgeschlagen hatte, fing sich Jedrzejczyk in der zweiten wieder. In der vierten Runde landeten beide Frauen den Angaben nach etwa gleich viele Schläge – bis dann in der fünften Runde plötzlich Jedrzejczyks Stirn aufging, wie ein Ballon. Die riesige Schwellung wurde von den Kameras eingefangen. Die Polin griff sich ungläubig an den Kopf.

Trotz des zerschlagenen Gesichts, hatte die Polin aber noch Lob für ihre Gegnerin übrig. „Sie hat großartig gekämpft. Wir haben beide eine unfassbare Show abgeliefert“, sagte Jedrzejczyk. Die beiden Frauen fielen sich sogar nach der Verkündung der Ringrichter-Entscheidung in die Arme.