So sehen die Lockerungen im Freizeit- und Breitensport aus

Sportminister Werner Kogler hat heute Klarheit geschafft, wie es im Freizeit- und Breitensport trotz Corona weitergeht.

Verschiedene Sportstätten werden ab 1. Mai für den Breitensport wieder geöffnet. Als Beispiele nannte er Leichtathletik-Anlagen, Tennisplätze, Golfplätze sowie Pferdesport- und Schießanlagen. Die Sicherheitsmaßnahmen wie ein ausreichender Abstand zu anderen Sportlern bleiben aufrecht. Das Gleiche gelte beim Radfahren und Laufen.

"So viel wie möglich zulassen, so wenig wie möglich einschränken", sagte Kogler und appellierte an den "Hausverstand", den jeder bei der Sport-Ausübung einschalten solle. Die Corona-Abstandsregeln müssen weiter eingehalten werden. Ermöglicht werden sollen vorerst nur Outdoor-Aktivitäten, keine in der Halle.