Todes-Drama um Transgender-Profi-Gamerin

Mit dem Videospiel „League of Legends“ macht sie sich als erste Profi-Gamerin einen Namen. Jetzt ist Maria Creveling, die sich in Thailand zur Frau hatte umoperieren lassen, laut Berichten mehrerer Medien tot. Sie starb im Alter von nur 24 Jahren.

Ihr Freund bestätigte auf Twitter: „Maria ist letzte Nacht gestorben. Sie hätte keine lange öffentliche Erklärung gewollt. Darum ist alles, was ich sagen werde: Die vier Monate, die ich sie kannte, waren die besten in unserer beider Leben. Ruhe in Frieden Maria, ich liebe dich.“

Laut Richard Lewis, eSport-Journalist und Mitbewohner von der jungen Gamerin, informierte über ihren Tod. Demnach starb sie „friedlich im Schlaf“.Die genaue Todesursache ist unbekannt.

Hass und Ängste wegen Operation

Creveling spielte unter dem Namen „Remilia“ im „League of Legends“-Team „Renegades“, das sich 2015 für die nordamerikanischen Profi-Liga LCS qualifizierte. Im Januar 2016 bestritt sie dort als erste Frau ihr erstes Match.

Doch schon wenige Wochen später stieg sie wieder aus: Sie war ständigen Anfeindungen ausgesetzt. Kommentatoren beleidigten die Transgender-Frau sexistisch, bestritten ihre Geschlechtsidentität, machten sich über ihr Aussehen lustig.

Creveling sprach von Ängsten und Problemen mit ihrem Selbstwertgefühl. Außerdem litt sie körperlich unter den Folgen der Geschlechtsumwandlung. Sie sagte, die Operation sei verpfuscht worden, teilte auf Twitter mit, ihr „gesamter Beckenbereich“ sei dauerhaft taub.