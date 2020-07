Weltmeister Marquez mit Horror-Sturz

Irre Bilder beim Moto-GP-Auftakt im spanischen Jerez: Weltmeister Marc Marquez kam wenige Runden vor dem Ende spektakulär zu Sturz, landete nach einem „Highsider“ im Kiesbett. Der 6-fache Weltmeister musste mit der Trage abtransportiert werden, schrie vor Schmerzen.

SAME CORNER! ????@marcmarquez93 crashes at Turn 4! He's up on his feet but out of the race! ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/ksHdPcfpMO