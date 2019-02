15-Jähriger startet mit 'Marcel Hirscher Song' durch

Am Freitag raste ÖSV-Ass Marcel Hirscher trotz eines grippalen Infekts zu Silber im WM-Riesentorlauf in Aare. Der Salzburger musste sich nur Henrik Kristoffersen geschlagen geben. Ein gewisser Nico Kristoferitsch hingegen aus der Steiermark hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. Der 15-Jährige veröffentlichte nun den "Marcel Hirscher Song" um den Ski-Helden des Landes gebührend zu feiern. Und so heißt es im Refrain: "Sensationell, der Marcel - er ist schon wieder super schnell."

Die Idee für diese Ode an den Marcel, wenn man so will, kam ihm übrigens nach dem Nachtslalom in Schladming. "Ich bin wie bei fast jedem Rennen von Marcel Hirscher auch beim Slalom in Schladming vor dem Fernseher gesessen und habe mitgefiebert. Und nach dem Sieg habe ich gesagt, jetzt müssen wir das machen!", zitiert ihn die "Kleine Zeitung".

Über 20.000 Aufrufe in nur zwei Tagen

Und prompt wurde daran gearbeitet. Hilfe bekam er von seinem Vater Fritz Kristofertitsch und der muss wissen wie es geht. Immerhin ist er der Frontmann der "Edlseer". Und auch Stefan Poier war daran beteiligt und hat mit dem 15-Jährigen am Text gearbeitet. Und dann ging alles schnell. In nur einer Woche wurde das Lied aufgenommen und auch das Video dazu gedreht, berichtet das Blatt weiter. Als Location wurde die Latschenhütte auf der Teichalm auserkoren.

Am 13. Februar wurde alles fix und fertig dann auf Youtube gestellt. Nur zwei Tage später hat der Song mit Ohrwurm-Potenzial schon über 21.000 Aufrufe. Aber bei diesem einen Hit soll es, geht es nach dem Zimmerer-Lehrling, nicht bleiben. Er will heuer noch zwei weitere Songs rausbringen, erklärt er.