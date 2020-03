Alaba: Fußballstar bei Musterung in Tirol

David Alaba absolvierte am Montag die Tauglichkeitsprüfung des Bundesheeres.

David Alaba hat am Montag die Tauglichkeitsprüfung beim Bundesheer absolviert. Einigermaßen überrascht waren die jungen Männer im Tiroler Oberland, als der Fußballstar zusammen mit ihnen bei der Musterung aufkreuzte.

Zusammen mit 50 anderen Stellungspflichtigen aus dem Tiroler Oberland stellte sich heute @David_Alaba der Tauglichkeitsüberprüfung beim #Bundesheer. Der Fußball-Profi wurde in Innsbruck auf Herz und Nieren getestet und beeindruckte mit seiner Muskelkraft am „Kraftstuhl“. pic.twitter.com/T834b7g09d March 9, 2020

Der durchtrainierte Bayern-Star überzeugte dem Bundesheer nach bei den Tests mit seiner Muskelkraft.

Wohl wegen seinem Wohnsitz in Kirchberg in Tirol wurde Alaba in Tirol zur Stellung geschickt. Wie jeder andere österreichische Mann wurde er durchgecheckt. Wann und ob Alaba tatsächlich einrücken muss, ist jedoch fraglich. Der FC Bayern wird alles daran setzen, dass Alaba das erspart bleibt. Bei Ausnahmesportlern kann jedenfalls ein Aufschub gewährt werden.