Alaba mit emotionaler Rassismus-Botschaft

ÖFB-Kicker David Alaba positioniert sich klar gegen Rassismus - Auf Instagram sendet er eine emotionale Botschaft.

In den USA überschlagen sich angesichts des Todesfalls von George Floyd die Ereignisse. Der Amerikaner wurde von Polizisten getötet. Die Folge: Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch in Wien versammelten sich rund 50.000 Menschen am Donnerstag zu einer solidarischen Demo.

ÖFB-Team-Kicker David Alaba weilt momentan bei seinen Bayern und bereitet sich auf das Spiel gegen Leverkusen am Samstag vor. Der Abwehrmann konnte somit nur auf Social Media an den Protesten teilhaben. Neben zahlreichen Sportlern teilte auch der 27-jährige Wiener seine Gedanken über den grausamen Vorfall in einem ergreifenden Posting mit.

Auf Englisch schreibt der Bayern-Abwehrchef:

"Als schwarze Person, die in Österreich/Wien aufwuchs, musste ich mich über die Geschichte meiner Vorfahren informieren."

"Wir müssen zusammenstehen und etwas verändern. Wenn wir nicht darüber sprechen, sind wir Teil des Problems. Meine schwarzen Brüder und Schwestern leiden zu sehen, macht mich tieftraurig und bricht mir das Herz. Ich verurteile Gewalt jeder Art: Rassismus, Vergewaltigung, Diskriminierung und so weiter."

"Steht auf und lasst und das Richtige machen, kämpfen wir gegen das Böse. Bildet euch weiter, fragt eure schwarzen Freunde nach ihren Erfahrungen und führt friedliche Unterhaltungen. Bitte schaut nicht weg. Einheit der Menschheit - wir brauchen sie jetzt mehr denn je."

"Gott beschütze euch."