Alaba wird nun zum Friseur

David Alaba und sein Friseur haben Rollen getauscht und sich dabei gefilmt.

Spaßig. Friseure sind wie Therapeuten, sie wissen meist mehr über ihre Kunden als deren Ehepartner. So scheint es auch bei Star-Kicker David Alaba (27) und dessen Figaro Gogi zu sein. In einem Video sprechen die beiden über ihre Freundschaft, die vor zehn Jahren „im Hotelzimmer von Franck Ribéry“ begonnen hat. Auch wie Alaba als Kunde ist, verrät er: „Er ist ungeduldig, aber an sich ganz angenehm.“ Als der Friseur behauptet, im Basketball besser zu sein als David Alaba, entsteht eine Wette: „Wenn du verlierst, bekommst du pinke Haare von mir“, sagt Alaba – wenig später sitzt Gogi vor ihm im Friseur-Sessel und der Sportler greift zum Rasierapparat. Das Ergebnis lässt er offen.