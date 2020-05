Arnautovic zu Besuch in Wien

ÖFB-Superstar und China-Legionär Marko Arnautovic war auf Kurzbesuch in Wien.

Wien. Nach wochenlanger Quarantäne in Dubai befand sich Marko Arnautovic zuletzt in Deutschland bei seiner Familie. Jetzt war er auf Kurzbesuch in Wien, wie auf Instagram-Storys von Social-Media-Experten Philipp Ploner zu sehen war. Der Grund? Es soll sich bei den Dreharbeiten im Lokal „One of One“ um Werbeaufnahmen handeln.

Arnautovic hofft auf baldige China-Rückkehr

Sportlich hofft der 31-Jährige jedenfalls, dass er bald nach China zurückkehren kann. Arnautovic steht bei Shanghai SIPG noch bis Ende 2022 unter Vertrag. Während seine Teamkollegen schon wochenlang im Mannschaftstraining stehen, darf er wegen restriktiver Einreisebeschränkungen derzeit nicht ins Land. Die Liga soll am 20. Juni starten.