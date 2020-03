Bayern-Star David Alaba startet eigene Serie

Der ÖFB-Legionär und Bayern-Star David Alaba zeigt sich von seiner ganz persönlichen Seite.

Der Allrounder startet eine eigene Instagram-Serie. In insgesamt sechs Folgen gibt der 27-Jährige Einblicke in sein Privatleben.

"Fußball ist mein größtes Talent, mein Beruf und bestimmt mein Leben. Aber klar ist, dass es auch abseits des Platzes etwas geben muss, was mein Leben ausfüllt. Bei mir sind das Familie und Freunde, über die ich mich über Themen wie Fashion, Lifestyle, Musik oder Glaube austausche", erklärte David Alaba die Hintergründe gegenüber "Bild".

In der ersten Folge, die seit Sonntag auf Alabas Instagram-Account zu sehen ist, redet er mit seiner Schwester Rose. "Die Serie soll genau in das Einblicke geben, was mich neben dem Fußball bewegt, inspiriert und ausmacht. Die Produktion hat wirklich richtig Spaß gemacht und auch auf das Ergebnis bin ich stolz."

Alaba ein großer Musik-Fan

Mit seiner Schwester spricht er unter anderem über seine Kindheit in Wien und seine Anfänge beim FC Bayern. Dabei verriet der Verteidiger, vor seinem ersten Profi-Spiel "extrem" nervös gewesen zu sein. "Bei meinem Debüt für Bayern München war es ein bisschen anders. Da bin ich reingekommen, da wirst du einfach ins kalte Wasser geschmissen."

Aufgeregt war er vor allem vor seinem Startelf-Debüt in der Champions League gegen Florenz. "Einen Tag vorher habe ich davon erfahren. Der Trainer hat mir damals gesagt, dass ich von Anfang an spiele. Das war eine kurze Nacht für mich. Der nächste Tag war ein sehr langer."

Neben dem Fußball spiele auch die Musik für Alaba eine wichtige Rolle im Leben. Seiner Schwester, die als Musikerin arbeitet, habe er etwa bei der Produktion ihrer Single unter die Arme gegriffen. "Die haben wir hier im Studio aufgenommen. Er hat mir auch geholfen, den Chorus und den zweiten Verse zu schreiben", so Rose Alaba. In Sachen Musik dürfe man ihren Bruder nicht unterschätzen: "Er hat schon Talent."