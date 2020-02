Bryant-Witwe klagt Heli-Unternehmen

Die Witwe des verstorbenen Basketball-Superstars Kobe Bryant fordert Schadenersatz.

Vanessa Laine Bryant will nun nach dem tragischem Helikopter-Absturz ihres Mannes Kobe (†41) und ihrer Tochter Gianna (†13) gerichtlich gegen ein Flug-Unternehmen vorgehen.

Laut US-Medien soll die Witwe des Basketball-Stars Klage gegen die Firma Island Express Helikopters eingereicht haben. Angeblich soll der Pilot , der bei dem Unglück ebenfalls ums Leben kam, bei schlechter Sicht falsch reagiert haben. Nach Angaben der„Los Angeles Times“ wird ein Schadenersatz in nicht genannter Höhe gefordert.

Am 26. Januar stürzte der Helikopter des Typs Sikorsky S-76 bei Nebel in ein gebirgiges Gelände nördlich von L.A. und ging in Flammen auf. Neben Bryant und seiner Tochter starben sieben weitere Personen.

Am Montagabend versammelten sich Zehntausende Menschen bei einer Gedenkfeier im Staples Center in Los Angeles um von der NBA-Legende sowie seiner Tochter Abschied zu nehmen.