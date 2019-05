Corinna spricht erstmals über Schumi

Laut Bild am Sonntag wird der Dokumentarfilm Schumacher ab 5. Dezember in Deutschland und der Schweiz in die Kinos kommen, möglicherweise auch in Österreich. Bei den Filmfestspielen in Cannes kommende Woche soll der erste Trailer des Projektes Lizenzkäufern angeboten werden.

In dem Film wird erstmals auch Corinna Schumacher zu Wort kommen. Sie spricht über das Leben an der Seite des berühmten Rennfahrers. Interviewt wurden auch Schumachers Sohn Mick, der derzeit in der Formel 2 fährt, sowie die Tochter Gina-Maria und Vater Rolf Schumacher.

Koma. Michael Schumacher erlitt bei einem Skiunfall am 29. Dezember 2013 schwerste Kopfverletzungen. Er wird seither in seinem Haus in der Schweiz und auf Mallorca von Ärzten und seiner Familie betreut.