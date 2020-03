Der ÖSV-Star verbarrikadiert sich derzeit auch Zuhause. Und wenn er schon nicht auf die Piste darf, wendet er sich eben der Musik zu - auch gern auf dem Bobby Car.

Manuel Feller hat musikalisch nachgelegt. Der alpine Technikspezialist und Teilzeit-Rapper veröffentlichte am Montag auf seinem Instagram-Account einen Song über die aktuelle Coronavirus-Krise. Im blauen Trainingsanzug, mit Fischerhut und auf einem roten Bobby-Car sitzend versucht sich der Tiroler bei seiner Einlage im heimischen Wohnzimmer auch im Jamaikanischen.



Unter dem Video schrieb Feller: "Ihr wollt es, ihr kriegt es. Day 8... still cool like ice." Und versah den Beitrag mit dem Hashtag #zuhausebleibenlebenretten.



Im Jänner hatte Feller mit einem deftig ausgefallenen Rap über seine Kritiker für Aufsehen gesorgt und sich danach für seine Ausdrucksweise entschuldigt.