Dänischer Ex-Teamspieler an Corona erkrankt

Dänischer Ex-Teamspieler Kahlenberg positiv getestet - Weitreichende Folgen für Bröndby und Lyngby.

Der frühere dänische Fußball-Teamspieler Thomas Kahlenberg hat sich auf einer Reise nach Amsterdam mit dem Coronavirus angesteckt. Dem 36-Jährigen gehe es den Umständen entsprechend gut, er befinde sich derzeit in Isolation, teilte sein langjähriger Verein Bröndby IF am Donnerstag mit.

Kahlenberg hatte nach Vereinsangaben am Sonntag beim Erstligaspiel von Bröndby gegen Lyngby BK zugeschaut. Wer ihm währenddessen im Stadion die Hand geschüttelt, ihn umarmt oder länger als 15 Minuten mit ihm zusammengestanden habe, solle sich telefonisch beim Club melden, hieß es.

Diese Maßnahme hatte weitreichende Folgen: 13 Personen von Bröndby, darunter General Manager Ole Palma, Verteidiger Joel Kabongo und Assistenz-Coach Martin Retov, stehen unter Quarantäne. Von Lyngby wurden drei Kicker isoliert.