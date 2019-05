Darum sorgt dieses Özil-Foto für Wirbel

Mesut Özil sorgt mit einem Foto erneut für Wirbel in Deutschland. Diesmal aber wohl eher unfreiwillig. Sein Halsschmuck wird jedoch als klares Signal Pro-Erdogan und Pro-Türkei verstanden. Der ehemalige DFB-Nationalspieler erschien zum Europa-League-Spiel gegen Valencia mit Halbmond-Kette - das Symbol der türkischen Flagge.

Die Kette trägt Özil regelmäßig, den deutschen Medien ist es bei der Partie aber wohl erstmals richtig aufgefallen. Vor dem Hintergrund der viel diskutierten Foto-Affäre im Mai 2018 mit dem türkischen Machthaber Erdogan, erkennt die deutsche Bild im Halsschmuck ein klares Zeichen darin, wie sehr Özil an der Türkei hängt.

Özil wurde 1988 als Sohn von türkischen Einwandern in Gelsenkirchen geboren und ist deutscher Staatsbürger. Sein viel kritisiertes Trikot-Geschenk an den autoritär regierenden Erdogan rechtfertigte Özil damals so: "Zwar bin ich in Deutschland aufgewachsen, aber meine Wurzeln sind in der Türkei. Ich habe zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches. Meine Mutter hat mich gelehrt, nie zu vergessen, wo ich herkomme. Das sind die Werte, über die ich bis heute nachdenke."

Sportlich läuft es gut. Arsenal siegte 3:1 gegen Valencia und steht vor dem Einzug ins EL-Finale.