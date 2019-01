Was ist denn mit "Lewa" passiert? Robert Lewandowski (30) präsentierte sich bei den Einheiten im Bayern-Trainingslager in Doha ärmellos, zeigte seinen Bizeps und seine breiten Schultern. Der Torjäger ließ seine Muckis spielen. Denn: Während Alaba und Co. müde von den harten Einheiten waren, legte "Lewa" sogar noch Extraschichten mit Hanteln im Fitnessraum ein. Das Ergebnis sieht man jetzt: Der polnische Superstürmer hat Muskeln aus Stahl.

© Getty Images

Netz ist begeistert

Auch Twitter-User wurden auf den neuen Hulk im Bayern-Team aufmerksam und zollten dem Polen Respekt. "Sieht so aus als hätte Lewandowski während der Winterpause das Fitness Studio nicht verlassen", schreibt ein User. "Lewandowski ist ein Biest", schreibt gar ein anderer. "Mit was füttern die Lewandowski bei Bayern", fragt sich ein Sport-Fan. "Sieht so aus als hätte Lewandowski private Trainingsstunden beim unglaublichen Hulk gehabt", witzelt ein Sport-Blog.

Looks like #Lewandowski didn't left the gym during the winter break ???? pic.twitter.com/N9KQtGIvHN — Fernando!... ⚽ (@Fernando__FCB) January 12, 2019











???? Looks like Lewandowski has been taking personal training sessions from the Hulk



Absolute unit!#FCBayern pic.twitter.com/eoIT1jsFau — The Sportsman (@TheSportsman) January 12, 2019