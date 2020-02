Djoker-Vater ätzt dreist gegen Thiem

Der Vater von Novak Djokovic hat mit Aussagen in einem Interview für ordenlich Zündstoff gesorgt.

Srdjan Djokovic, der Vater des Tennis-Superstars Novak sorgt derzeit mit äußerst respektlosen Aussagen für Schlagzeilen und erweist seinem Sohn damit wohl einen Bärendienst. In einem Interview mit dem serbischen Online-Portal "telegraf.rs" beschwert er sich über fehlende Unterstützung der Fans im Australian-Open-Finale für seinen Sohn: "Da spielt der siebenfache Australian-Open-Sieger am Center Court, wo er noch nie ein Match verlor, im Finale gegen irgendeinen Österreicher und die Zuschauer feuern den Österreicher an. Stellt euch mal diese Respektlosigkeit gegen Novak vor", wütet der Vater von Novak Djokovic, der das Australian-Open-Finale in Melbourne in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem für sich entschied.

Was Vater Djokovic dabei vergisst: Um Respekt zu bekommen, muss man erst einmal Respekt austeilen. Thiem als Nummer 4 der Welt als "irgendeinen Österreicher" zu bezeichnen, wird seinem Sohn garantiert keine Sympathiepunkte einbringen.

Und Djokovic senior geht sogar noch weiter: "Für mich hat Dominic Thiem keinen Satz gewonnen, Novak hat zwei Sätze verloren und drei gewonnen, weil alles von Djoković abhängt - nicht nur im Match gegen Thiem, sondern auch in den Matches gegen jeden anderen Spieler der Welt."

Und warum erhielt sein Sohn nicht die von ihm geforderte Unterstützung?"Tennis ist ein Sport für reiche Menschen und diese können nicht akzeptieren, dass jemand aus dem armen und kleinen Serbien zum besten Tennisspieler der letzten zehn Jahre wurde", so Djokovic.