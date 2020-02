Djokovic-Vater schießt gegen Thiem-Fans

Austro-Tennis-Ass Thiem nennt er in diesem Zusammenhang 'irgendeinen Österreicher'.

Srdjan Djokovic, der Vater des Tennis-Superstars Novak sorgt derzeit mit skurrilen Aussagen für Schlagzeilen. In einem Interview mit dem serbischen Online-Portal "telegraf.rs" sagt er: "Da spielt der siebenfache Australian-Open-Sieger am Center Court, wo er noch nie ein Match verlor, im Finale gegen irgendeinen Österreicher und die Zuschauer feuern den Österreicher an. Stellt euch mal diese Respektlosigkeit gegen Novak vor", wütet der Vater von Novak Djokovic, der am vergangenen Sonntag das Australian-Open-Finale in Melbourne in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem für sich entschied.

So etwas sei sei Sohn aber bereits gewohnt, so der Wut-Vater weiter: "Es ist unglaublich, aber auch in London, New York ist es so. In Paris ist es etwas besser, in Madrid genauso schlimm", teilt er gegenüber die Tennis-Fans in aller Welt aus.

Srdjan erklärt sich diesen Umstand so: "Tennis ist nun mal ein Sport der reichen Leute und diese können nicht verstehen, dass jemand aus dem armen und kleinen Serbien seit zehn Jahren der beste Spieler der Welt ist."