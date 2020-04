Dominic Thiem fordert Fans heraus

Gemeinsam mit Sponsor Red Bull ruft Dominic Thiem zum Fußballmatch auf.

Einmal am Platz gegen Tennis-Star Dominic Thiem spielen. Dieser Traum kann jetzt für Fans wahr werden. Allerdings nicht am Tennisplatz, sondern am Fußballfeld – und das virtuell. Via Facebook verkündete Thiem die Aktion „Tor des Tages“ seines Sponsors Red Bull.

Zwei Dinge sind dabei Voraussetzung: eine Playstation und das Spiel FIFA 20. Spieler sollen dabei ihr „Traumtor“ auf Instagram posten. Die Schützen der schönsten Tore gewinnen dann ein Online-Match gegen Thiem oder RB-Salzburg-Stars Noah Okafor und Albert Vallci.