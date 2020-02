Dominic Thiem spricht über sein Liebesleben

Österreichs Tennis-Star: 'Wenn es passiert, passiert es'

Nach seiner Rückkehr von den Australian Open hat am Dienstag bei der Pressekonferenz am Flughafen Wien-Schwechat auch das Liebesleben von Dominic Thiem interessiert. Seit seiner Trennung von der Französin Kristina Mladenovic im vergangenen Herbst ist der 26-Jährige solo, der für seine Herz-Dame in seiner Spieler-Box reservierte Platz frei. Priorität hat diese Frage für Thiem allerdings nicht.

"Ich verschließe mich vor gar nichts. Aber es ist etwas, was so viel Zeit und Konzentration beansprucht, dass ich jetzt nicht aktiv auf die Suche gehe", verdeutlichte der Niederösterreicher in seinem Statement zu diesem Thema. "Wenn es passiert, passiert es. Irgendwann wird sicher hoffentlich wieder eine Dame in der Box sein, aber das ist sicher nicht meine erste Priorität zur Zeit."