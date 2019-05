Eklat: Großkreutz von Fans verprügelt

Er kommt nicht wirklich aus den Negativ-Schlagzeilen raus: Kevin Großkreutz. Bereits 2017 war der Ex-BVB-Kicker in Stuttgart in eine üble Prügelei verwickelt. Nur diesmal kann der deutsche Ex-Weltmeister nichts dafür. Beim Kreisliga-C-Spiel seines Heimatklubs VfL Kemminghausen III gegen Brambauer II gehen die Wogen nach Rot für einen Gäste-Spieler plötzlich hoch. 30 mitgereiste Anhänger stürmen über über die Bande, prügeln auf VfL-Fans ein. Großkreutz zu Bild: "Sie haben sogar Familienväter geschlagen, die ihre Kinder auf dem Arm hatten. Geht gar nicht."

Großkreutz will schlichten, doch gerät mitten rein in die Prügelei: "10 Leute haben auf mich eingedroschen. Mir war danach richtig schlecht."

Obwohl die Polizei gerufen wird, verzichtet Großkreutz auf eine Strafanzeige: „Ich will einfach nur noch meine Ruhe, hab' auf so was keinen Bock mehr.“

Auch auf seinem Instagram-Account äußerte sich der 30-Jährige zum Vorfall. Großkreutz schreibt unter anderem: "Diese Menschen sind einfach feige und sind nur stark in einer Gruppe. (...) Ich kann nicht einfach wegschauen. So bin ich einfach nicht."