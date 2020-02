England-Star entschuldigt sich für Coronavirus-Scherz

England-Nationalteamspieler Dele Alli hatte mit einem Video auf Snapchat für Wirbel gesorgt.

Nachdem er für einen Scherz über das Coronavirus in sozialen Medien kritisiert worden war, hat sich der englische Fußball-Nationalspieler Dele Alli entschuldigt. Alli hatte auf dem Online-Dienst Snapchat ein selbst gefilmtes Video von sich in einer Flughafen-Lounge gepostet, das er später löschte. Darin war der 23-jährige Tottenham-Profi laut britischen Medien mit einem Mundschutz zu sehen.

Außerdem soll er einen mutmaßlich asiatisch-stämmigen Mann gefilmt haben und danach auf eine Flasche Handdesinfektionsmittel geschwenkt haben. "Dieses Virus muss schneller sein, um mich zu kriegen", soll Alli dazu geschrieben haben.

Seine Entschuldigung veröffentlichte Alli nun per Video auf der chinesischen Online-Plattform Weibo. "Es war nicht lustig, das hab ich gleich gemerkt und es wieder gelöscht", sagte er. "Ich hab mich selbst und den Club enttäuscht. Darüber sollte man keine Scherze machen. Ich schicke meine ganze Liebe, meine Gedanken und Gebete an alle in China."