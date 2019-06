Anfang dieser Woche darf der deutsche Nationalteam-Trainer Jogi Löw die Klinik in Freiburg wieder verlassen, berichtet "Bild". Der Bundestrainer lieferte sich selbst ins Krankenhaus ein, nachdem er über starke Schmerzen im Brustbereich klagte.

Die Ärzte diagnostizierten eine Arterienquetschung, empfahlen dem Weltmeister-Coach, das Wochenende noch im Krankenhaus zu verbringen.

Die deutschen Nationalspieler brachen deshalb am Sonntag ohne ihren Trainer zur Vorbereitung auf die letzten Länderspiele der Saison ins Mannschaftshotel "De Bovenste Molen" in Venlo/Holland auf. Am Samstag geht es für die Deutschen gegen Weißrussland am Samstag und Estland (11.6.).