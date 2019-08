Der frühere Salzburger Meistertrainer Roger Schmidt wurde als Trainer beim chinesischen Fußball-Erstligisten Peking Guoan entlassen. Trotz 16 Siegen in 20 Spielen und dem Gewinn des nationalen Pokals musste der 52-Jährige nun seine Sachen packen. Sein Nachfolger soll der Franzose Bruno Genesio werden. Grund für den Rausschmiss dürfte sein, dass er seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wollte.

Der Abschied aus China stand also schon im Raum. Dennoch trifft es Fans und auch Schmidt sehr. In einem Video ist zu sehen, wie hunderte "Peking Guoan"-Fans ihren Lieblingstrainer am Flughafen verabschieden. Sogar kleine Geschenke haben sie für den Deutschen dabei. Er wird belagert und zahlreiche Schals werden ihm um den Hals gelegt. Mit Sprechchören sagen sie Tschüss. Es sind Szenen, die selbst einen solchen Profi berühren. Denn auch bei Schmidt kullern die Tränen als er sich seinen Weg in Richtung Gate bahnt.

Von Salzburg zu Leverkusen

Als Trainer von Red Bull Salzburg hatte Schmidt in der Saison 2013/14 das Double aus Meisterschaft und Cup geholt und war danach zum deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen gewechselt.