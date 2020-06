Ex-Profi hustete Polizist an: 'Ich habe Covid!'

Ein ehemaliger englischer Fußball-Profi sitzt in Schottland in Haft, nachdem er Polizisten angehustet und beleidigt haben soll. Das berichtete der britische Sender BBC. Der frühere U20-Nationalspieler James Hurst, früher unter anderem bei West Bromwich Albion unter Vertrag, hatte die Polizei demnach im April selbst wegen eines angeblichen Falls häuslicher Gewalt gerufen.

A footballer has been remanded in custody after being convicted of coughing at police officers and telling them he had #coronavirus.



