Das teilte er seinen Fans auf Instagram mit und enthüllte dabei ein süßes Foto des Babys.

Der ehemalige deutsche Skirennläufer Felix Neureuther ist zum zweiten Mal Vater geworden! Er begrüßte seinen Nachwuchs auf Instagram mit den Worten: "Welcome to the world little boy!"

Neureuther postete dazu ein Foto seines Sohnes. Mit dabei auf dem Bild ist auch große Schwester Matilda, die sich sichtlich über die Geburt ihres Bruders freut.

Neureuther hat mit seiner Frau Miriam bereits eine zweijährige Tochter. Im August 2019 hatte er verkündet, dass er noch einmal Vater wird.