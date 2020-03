Fußballer-Trend: Frenkie Schinkels gaberlt mit

Frenkie Schinkels hat es noch drauf. Das beweist er bei der Klopapier-Challenge.

ÖSTERREICH-Kolumnist Frenkie Schinkels weiß sich die Zeit in der häuslichen Corona-Isolation zu vertreiben. Wie zahlreiche andere Kicker-Stars gaberlt er im Video mit einer Klopapierrolle. Anscheinend hat der der Ex-Fußballer nichts von seinem Können eingebüßt. Ganze 15 Mal befördert er die Rolle per Kopf in die Luft.

Eine willkommene Abwechslung für den ehemaligen Austria Trainer. Angesichts der momentanen Corona-Situation wird auch er lange kein Fußballfeld betreten können.