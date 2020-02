Die Zukunft des Ex-Bullen-Sportdirektors soll geklärt sein. Er soll bei den Italienern Trainer und gleichzeitig auch Sportdirektor sein.

AC Mailand und Ralf Rangnick sind sich so gut wie einig. Das berichtet die "Bild" am Montag. Der Ex-Sportdirektor von Red Bull Salzburg steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Allerdings fehlt bisher noch die Unterschrift und wie es heißt, soll der derzeitige Arbeitgeber Red Bull Leipzig auch noch nicht informiert worden sein.

Allerdings soll die neue Aufgabe bei den Mailändern kaum zu überbieten sein. Denn Rangnick soll Trainer und Sportdirektr sein. Mit seinem Wissen soll er den 18-fachen italienischen Meister wieder in alte Erfolgszeiten führen.