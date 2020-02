Hier bekommt CR7 Luxuskarre zum Geburtstag

Cristiano Ronaldo wurde von seiner Freundin zu seinem 35. Geburtstag mit einem Auto überrascht.

Was schenkt man einem Multimillionär wie Cristiano Ronaldo zum Geburtstag? Ein 150.000€-Luxusauto! CR7 war eingermaßen erstaunt und überrascht, als er am Mittwoch von Freundin Georgina Rodriguez zu seinem 35. Geburtstag einen brandneuen Mercedes AMG G63 - süß in rotem Geschenkpapier verpackt - geschenkt bekam.

Dem Stürmer von Juventus fehlten die Worte, als er nach seinem Geburtstagsdinner im Turiner Nobelrestaurant Casa Fiore auf die Straße gebeten wurde. Freunde und Fans empfingen den Superstar mit Konfettiregen. Georgina veröffentlichte das Video und schrieb dazu: "Congratulations to the man of my life! What a desire to transport our love in your gift."

Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Über eine Hochzeit heuer oder im nächsten Jahr wird heftig spekuliert.