Insta-Serie: Alaba zeigt sich privat wie nie

David Alaba hat sich in seiner Videoserie 'DA24/7' von einer gänzlich neuen Seite präsentiert.

David Alaba zeigt sich in seiner Videoserie "DA24/7" von einer neuen Seite. In einem erfrischenden und doch entspannten Format plaudert er mit Familie und Freunden über Dinge die ihn wirklich beschäftigen. Die Kindheit im 22. Wiener Bezirk, Religion, Musik, erste Fußball-Idole... in der sechsteiligen Serie lernt man Alaba so offen wie noch nie kennen.

"Fußball ist mein größtes Talent, mein Beruf und bestimmt mein Leben. Aber klar ist, dass es auch abseits des Platzes etwas geben muss, was mein Leben ausfüllt", so der ÖFB-Star. "Bei mir sind das Familie und Freunde, über die ich mich über Themen wie Fashion, Lifestyle, Musik oder Glaube austausche. Die Serie soll genau in das Einblicke geben, was mich neben dem Fußball bewegt, inspiriert und ausmacht."

In einem Tonstudio trifft Alaba zuerst auf Schwester Rose. Alabas weitere Gäste sind sein Friseur Gogi, Pastor Jan, Kumpel Kobli, Teamkollege Serge Gnabry und Marketing-Manager Alex Roth.