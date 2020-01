Justiz ermittelt gegen ÖFB-Star Stefan Ilsanker

Laut den "Salzburger Nachrichten" ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts einer Vergewaltigung. Eine 26-Jährige erstattete Anzeige gegen den Leipzig-Legionär. Er soll in der Nacht auf 4. Jänner in Salzburg eine junge Frau vergewaltigt haben, berichteten die "Salzburger Nachrichten". Christoph Rother, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, bestätigte der APA, dass gegen den Fußballer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vergewaltigung läuft.

Anwalt hatte bereits Akteneinsicht

Zu dem Vorfall soll es in einer Wohnung in Salzburg gekommen sein, in der sich mehrere Personen befanden. Dort soll der Profifußballer eine 26-jährige Frau vergewaltigt haben. Details zu den Vorwürfen nannte Rother unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Der Verteidiger des Leipzig-Profis, Kurt Jelinek, habe bereits Einsicht in den Ermittlungsakt genommen. Er erklärt in den "SN": "Mein Mandant weist den schweren Vorwurf entschieden zurück. Zu dem, was sich in der Wohnung zugetragen hat, gibt es erhebliche Widersprüche. Ich bin überzeugt davon, dass mein Mandant unschuldig ist."

© GEPA

Der ÖFB-Star kommt in Leipzig aktuell nicht über die Reservisten-Rolle hinaus. Nur sechs Einsätze in der bisherigen Bundesliga Saison.

ÖFB darüber informiert

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) hatte am Donnerstag ebenfalls bereits Kenntnis von dem Fall. "Der Spieler hat den ÖFB aktiv über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert und diese zurückgewiesen", hieß es in einer Stellungnahme des Verbandes gegenüber der APA. "Wir vertrauen darauf, dass sich die Vorwürfe bald als haltlos herausstellen."

Es gilt die Unschuldsvermutung.

© GEPA

Ilsanker möchte im Hinblick auf die EM 2020 mehrere Einsätze.

Ilsanker unzufrieden bei Leipzig

Den Trainingsstart in Leipzig versäumte der defensive Mittelfeldspieler offiziell wegen eines grippalen Infekts. Außerdem soll Ilsanker den deutschen Winterkönig schon bald verlassen. Als Grund nannte der 30-Jährige die mangelnde Chance auf Einsätze beim aktuellen Tabellenführer der deutschen Bundesliga.

"In Hinblick auf die EM benötige ich viele Spiele, daher würde sich ein Wechsel schon anbieten. Es gibt einige konkrete Anfragen, mehr will ich dazu nicht sagen", sagte der Defensiv-Allrounder den "Salzburger Nachrichten". Die "Bild" hatte berichtet, der chinesische Erstligist Shijiazhuang Ever Bright habe Interesse an Ilsanker.

Der Vertrag von Ilsanker in Leipzig läuft im Sommer aus und soll nicht verlängert werden. In der Schlussphase der Hinrunde kam der Salzburger allerdings zu mehreren Einsätzen, da sich Kapitän Willi Orban und Ibrahima Konate verletzt hatten. Da beide Innenverteidiger noch bis Mitte Februar (Konate) bzw. April (Orban) ausfallen werden, ist es fraglich, ob Leipzig Ilsanker ohne Ersatz ziehen lässt