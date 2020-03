Kampfansage! Schinkels mit Motivations-Video

Ex-Kicker Frenkie Schinkels richtet in einem Video motivierende Worte an die österreichische Bevölkerung.

Fußball-Experte Frenkie Schinkels meldet sich auf Facebook zu Wort. In seiner Video-Botschaft ruft der "Austro-Holländer" dabei alle Österreicherinnen und Österreicher, ob jung oder alt, zum Kampf gegen Corona auf. "Denn nur durch Zusammenhalt können wir diesen Gegner besiegen", so Schinkels. Er appelliert auch an jene, die dieser Ausnahmesituation noch nicht mit dem nötigen Ernst begegnen: "Der Coronavirus ist kein Nasenbluten, dass nach kurzer Zeit wieder weg geht."

Der Ex-Fußballer unterteilt die Krise in drei Phasen: Die erste war der anfängliche Schockzustand. Jetzt wiederrum kommt es zur Kampfphase, in der sich jeder an die Regeln halten, sprich zuhause bleiben soll. Nur so kann man in Phase drei den Sieg gegen Corona feiern.