Kein Flug: Arnautovic sitzt fest

ÖFB-Starkicker Marko Arnautovoc spielt für den China-Ligaclub Shanghai-SIPG.

Shanghai. Erst im vergangenen Juli wechselte Arnautovic vom britischen Club Westham United um 25 Millionen Euro zu Shanghai SIPG. Derzeit steht die Liga in China allerdings. Es gibt ­keine Spiele, keine Turniere. Alles abgesagt. Erst am 22. Februar soll die China-Liga wieder starten.

Zahlreiche europäische Starkicker versuchten derzeit, so rasch als möglich aus China wegzukommen, sie wollen eine Rückkehr in die britische Premier League. Darunter auch Arnautovic, heißt es. Die Transferphase in Großbritannien lief allerdings am 31. Jänner aus.

Alles zu: Keine Flüge aus Shanghai nach Europa

Quarantäne. „Arnie“ hat aber ein weiteres Problem: Es gibt derzeit praktisch keine Flüge aus Shanghai nach Großbritannien. Das Training ist eingestellt.

Eine Ausbreitung der erweiterten Quarantäne-Zonen bis nach Shanghai ist zwar kaum vorstellbar, aber nicht gänzlich unmöglich. Bisher sind aus der Mega-Stadt kaum Corona-Fälle bekannt.

1.300 Mediziner und Millionen in Quarantäne

Wuhan. Das sind die aktuellen Corona-Zahlen: Es gibt 15.238 Verdachtsfälle, 9.809 bestätigte Fälle, davon 1.570 kritisch. Es gibt 213 Todesfälle. In 197 Fällen gelang bisher die Heilung.

1.300 Mediziner wurden in die betroffene Region um die chinesische Stadt Wuhan geschickt. Innerhalb einer Woche hat China das Virus identifiziert.

Auch werden bis kommende Woche zwei Krankenhäuser zur Behandlung von Corona-Patienten in Wuhan fertiggestellt sein. 60 Millionen Chinesen sind derzeit unter Quarantäne.