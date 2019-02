Lindsey voll im Liebes-Glück

Lindsey Vonn beendete mit WM-Bronze in der Abfahrt ihre Karriere. Mit Hündin Lucy und Schwester Karin ist die 34-Jährige mittler weile wieder in den USA gelandet. Dort wurde sie von NHL-Star und Herzblatt P. K. Subban empfangen.

Noch in Åre scherzte Lindsey: "Was ich als Erstes machen, wenn ich zu Hause ankomme, kann ich euch nicht sagen, das wäre zu schmutzig." Klar ist: Ihr Freund machte ihr ein kurioses Geschenk -eine Torte in Ziegenoptik. Im Englischen heißt Ziege Goat, was auch bedeutet: "Greatest of all time."

"Ich liebe dich", bedankte sich Vonn bei Subban. Und: Sie besuchte ein Spiel seiner Nashville Predators. Auch ein Video postete Vonn, auf dem Subban schnarchend neben ihr liegt: "Willkommen im Ruhestand", schrieb sie.