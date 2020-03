Löw: "Die Erde stemmt sich gegen die Menschen"

Bundestrainer Joachim Löw äußert sich sehr emotional zur Corona-Krise.

Berlin. In einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz des DFB zeigte sich Bundestrainer Joachim Löw zur aktuellen Situation sehr nachdenklich und auch niedergeschlagen. Der 60-Jährige wandte sich mit einer klaren Botschaft an die Menschen. „Die letzten Tage haben mich sehr nachdenklich gestimmt. Die Welt hat ein kollektives Burn-out erlebt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Erde gegen die Menschen stemmt. Das Tempo, das wir Menschen vorgegeben haben in den letzten Jahren, war nicht mehr zu toppen. Machtgier stand im Vordergrund, Katastrophen haben uns nur am Rande berührt“, sagt Löw. Danach betont er: „Nun sind aber Familie, Freunde und der Umgang untereinander Dinge, die wirklich zählen. Wir müssen jetzt nach vernünftigen Lösungen suchen. Tiefes Nachdenken muss über Aktionismus stehen. Wir sollten alle achtsam und hilfsbereit sein und auf Regeln achten.“ Starke Worte.

Löw über EURO-Absage und die Fußball-Zukunft

Natürlich zeigt auch er sich darüber enttäuscht, dass die Fußball-Welt derzeit stillsteht. Die EURO 2020 wurde auf das kommende Jahr verschoben, wie es in der deutschen Bundesliga weitergeht, ist offen. Löw betont jedoch: „Welche Auswirkungen die Krise auf den Fußball hat, ist noch nicht absehbar. Wir müssen von Woche zu Woche, von Tag zu Tag sehen. Natürlich würden wir uns freuen, wenn der Fußball bald wieder seinen Spielbetrieb aufnimmt, um die Menschen erfreuen zu können. Aber wir sollten die Pause nutzen, um zu entschleunigen, überdenken, wie der Umgang miteinander ist. Die Zeit ist jetzt da, um der Familie und Freunden zu helfen. Aber in erster Linie zählt nun einmal, dass alle gesund bleiben.“

DFB-Team spendet 2,5 Millionen Euro

Die deutsche Nationalmannschaft spendete übrigens 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke. Kapitän Manuel Neuer erklärt: „Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen – wir haben uns auch unsere Gedanken gemacht.“