Not macht erfinderisch - kurzerhand wird Frenkie Schinkels zur Putzfrau und tanzt gegen Corona.

Könnte dies die neue Challenge werden in der Quarantäne? Man verkleidet sich und macht ein lustiges Sing- und/oder Tanzvideo? ÖSTERREICH-Sport-Experte Frenkie Schinkels ruft dazu auf, nimmt sich den Staubsauger zur Hand und singt zu "I want to break free" von Queen.

Ein witziges Video, dass Zusammenhalt symbolisieren soll. "We can do it" ist das Motto in diesen schwierigen Corona-Zeiten.

