Miss BumBum beschimpft Barca-Stars

Suzy Cortez ist schon längst keine Unbekannte mehr. „Miss BumBum" liefert regelmäßig heiße Einlagen ab und strippt für ihren Lieblingsclub Barcelona. Während sie normalerweise die Siege von Messi & Co. ausgiebig feiert, würde sie diesmal wütend.

Nach dem blamablen 0:4 an der Anfield Road beschimpfte Cortez die Stars des FC Barcelona. „Rakitić, Langlet und Alba brauchen gar nicht mehr nach Barcelona fliegen“, schimpft Miss BumBum, "sie sollen sofort verkauft werden. Ganz besonders schießt sich der sexy Edel-Fan dann aber auf einen Spieler ein, der gestern gar nicht am Feld stand. „Dembele, geh Video spielen in der Hölle!“