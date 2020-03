Muskelpaket: Ronaldo zeigt Body in Quarantäne

Fitnessstudios sind geschlossen, Fußball-Ligen stehen still - Cristiano Ronaldo hält sich weiterhin fit und präsentiert seinen Astralkörper auf Instagram.

Juve-Superstar Cristiano Ronaldo, mittlerweile schon 35 Jahre alt, ist bekannt dafür, dass er einen Astralkörper hat. Bis in die letzte Faser wird der Körper auch in Heim-Quarantäne durchtrainiert. Der Superstar ist in seiner Heimat auf der portugiesischen Insel Madeira in Quarantäne und kümmert sich dort um seine Mutter, die kürzlich einen Schlaganfall erlitt.

Das hält ihm aber nicht davon ab, Sport zu machen. Der ohnehin durchtrainierte Fußball-Star scheint noch mal zugelegt zu haben. Seine Schwester Katia Aveiro hat ein Bild auf Instagram gepostet, das den mehrfachen Weltfußballer zeigt.