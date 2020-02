Netz jubelt über heiße Glitzer-Show

Die beiden Superstars Shakira und Jennifer Lopez sorgten mit ihren heißen Tänzen für Begeisterungsstürme.

Was Jennifer Lopez und Shakira in der Halftime-Show vollführten, war perfektes Entertainment made in USA! Die beiden Latino-Tänzerinnen sorgten mit ihrer Glitzer-Show und sexy Hüftschwüngen für Begeiterungsstürme im Netz.

Feurig, heiß und mitreißend – diese Super-Bowl-Show war wohl eine der besten und spektakulärsten. Die Fans waren angetan von den zwei Megastars.

Mehrere User feierten die "beste Halbzeit-Show aller Zeiten".

Manche Football-Fans hielt es bei den Tanzeinlagen der Pop-Queens gar nicht mehr auf den Sitzen.