Netz lacht über Foto-Panne bei England-Star

Tottenham-Abräumer Eric Dier wollte lediglich ein Foto mit Freunden teilen, doch sorgte unfreiwillig für Lacher. Am Mittwoch traf sich Dier mit einigen Freunden aus seiner portugiesischen Vergangenheit. Der 24-Jährige war mit seinen Eltern als Kind nach Portugal gezogen, weil seine Mutter dort 2004 im Zuge der EM einen Job erhalten hatte. Der Engländer spielte jahrelang bei Sporting Lissabon, ehe er 2014 endgültig zu Tottenham wechselte.

Vomn dem Treffen mit Nani und Co sowie seinem Team-Kameraden Jan Verthongen postete Dier ein Foto bei Instagram und schrieb darunter "Grün und weiße Familie" in Anspielung auf die Vereinsfarben von Sporting. Soweit , so gut. Den meisten Betrachtern fiel jedoch schnell etwas auf – ein Detail stach ins Auge: Eine mächtige Beule, die sich unter der lockeren Athletik-Hose von Dier abzeichnet.

Team-Kollege Verthongen zögerte nicht lang, schrieb darunter: "Du scheinst Dich ja MÄCHTIG über das Wiedersehen zu freuen." Andere Follower sind ebenso beeindruckt, mutmaßen, dass es vielleicht um ein übergroßes Handy handeln könnte. Der Instagram-Post hat mittlerweile 46.000 Likes und der 36-fache Nationalspieler denkt gar nicht daran ihn zu löschen.