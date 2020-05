Profi-Wrestlerin (22) nach Netflix-Dreh tot aufgefunden

In der Wrestling-Welt war Hana Kimura ein aufstrebender Star. Sie gewann unter anderem den Stardom's 2019 Fighting Spirit Award.Große Bekanntheit erlangte sie unter anderem auch durch ihrer Teilnahme in der Netflix-Reality-Show "Terrace House: Tokyo 2019–2020".

Doch nun ist die Profi-Sportlerin mit nur 22 Jahren verstorben. Ihren Tod verkündete ihr Verein Stardom Wrestling in einem offiziellen Statement auf Twitter: "Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass Hana Kimura verstorben ist. Bitte bleibt respektvoll [...] und sendet eure Gebete an ihre Familie und Freunde." Die genaue Todesursache wurde nicht mitgeteilt.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time.