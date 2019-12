Cristiano Ronaldo zeigte am Wochenende für welchen Luxus er Geld ausgibt. Die "Globe Soccer Awards" kürten den 34-Jährigen Superstar zum besten Fußballer des Jahres. Er ließ es sich bei der Preisverleihung in Dubai nicht nehmen, sein Glitzer und Bling-Bling am Handgelenk zu zeigen.

Teuerste Rolex der Welt am Arm

Der erste Hungucker ist seine Diamant-Uhr: Eine "Rolex GMT-Master Ice" – die teuerste Uhr der Welt. Sie ist 446.000 Euro wert! Dieses Schmuckstück ist aus 18-Karat-Weißgold hergestellt und ist mit hunderten 30-Karat-Diamanten übersät.

235.000 Euro Diamantring

Hingucker Nummer zwei: Am Mittelfinger des Fußball-Genies glitzert ein gelblich-weißer Diamantring, der normalerweise Frauenhände schmückt.

Band am Ringfinger

Um wirklich die Aufmerksamkeit des ganzen Saales zu haben, trägt Ronaldo auch noch ein Band aus feinen Diamanten am Ringfinger seiner linken Hand. Der Wert: 59.000 Euro.

Zusammengerechnet hatte der 34-jährige Cristiano Ronaldo also 740.000 Euro an der Hand.